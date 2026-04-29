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Philips Fidelio A3 juhtmevaba Hi-Fi-kõlar

Tootmine lõpetatud

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Philips FidelioA3 juhtmevaba Hi-Fi-kõlar

AW3000/10

Philips Fidelio A3 juhtmevaba Hi-Fi-kõlar

Tootmine lõpetatud

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Tarkvara ja draiverid

Meediumiserver (Mac)

  • versioon: 7.2.7
  • PKG fail, 6.8 MB
  • 3 June 2014

Meediumiserver (Windows)

  • versioon: 7.2.7
  • EXE fail, 5.4 MB
  • 15 April 2014

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 1.1 MB
  • 4 December 2023

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 485.2 kB
  • 20 November 2023

Garanti ja hooldus

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Garantii

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