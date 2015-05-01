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Tootmine lõpetatud
AW3000/10
Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt
Nautige oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevabade Hi-Fi kõlarite abil. Saate 4 Hi-Fi kõlarielemendiga muusikat juhtmevabalt voogedastada ja nautida kompaktsest kõlarist kaasahaaravat muusikaelamust.
Kvaliteetne stereoheli
36 W, 4 Hi-Fi kõlarielementi
Analoogsisend
See on saadaval Apple'i App Store'is ja Google'i Play Store'is. Rakendus tuvastab automaatselt teie kodusesse Wi-Fi-võrku ühendatud mobiilid ja muud ühilduvad seadmed, andes teile oma muusika üle täieliku kontrolli. Saate reguleerida muusika taasesitust, helitugevust ja heliseadeid ning ka võrgumuusikateenuseid ja internetiraadiojaamu kõikjal, kuhu lähete.
Kõlaritel on erilise nurga all paiknevad profitasemega Hi-Fi-kõlarimagnetid, mis tekitavad eriti laia ja sügava helilava. Kõlarimagnetite asukoht muudab heli enneolematult dünaamiliseks kõikjal ruumis. Tänu omapärasele kujundusele sobituvad kõlarid ideaalselt igasse keskkonda.
Seadme sisendi abil saate lisaks juhtmevaba voogedastuse võimalusele ühendada Philipsi süsteemi ka väliseid muusikaallikaid. Lihtsalt ühendage kõlar mis tahes meediamängija, näiteks CD-, DVD-, MP3-mängija või teleri, helisisendi, heliväljundi või kõrvaklapipesaga.
Auhinnad
3.0
5-st
3
Auhinnad
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
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See arvustus tehti tootele AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
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See arvustus tehti tootele AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
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See arvustus tehti tootele AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
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See arvustus tehti tootele AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
See arvustus tehti tootele AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
See arvustus tehti tootele AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.