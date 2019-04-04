TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

21

p

Päevad

05

t

Tunnid

:

08

m

Minutid

:

28

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto
  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto

Tootmine lõpetatud

Pedi AdvancedElektrooniline jalaviil

BCR430/00

4.6

| (178) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Pehmed jalad kannast varvasteni

Philips Pedi Advanced muudab jalad pehmeks kannast varvasteni. Ainulaadne pöördketas ja käepideme kuju võimaldavad nahapaksendeid nii kannalt kui ka varvastelt lihtsasti, täpselt ja õrnalt eemaldada.

Kuva kõik eelised

Ülitäpse kettaga

Pehmed jalad kannast varvasteni

  • Ülitäpse servaga

  • Pöörlev ketas

  • Märjalt ja kuivalt

  • Juhtmeta ja laetav

Ainulaadne pöörlev ketas tagab pehmed jalad kannast varvasteni

Ainulaadne pöörlev ketas tagab pehmed jalad kannast varvasteni

Ülitäpse servaga ainulaadne pöörlev ketas tagab pehmed jalad kannast varvasteni. Tänu pöörlevale kettale ja täppisservale saate eemaldada nahapaksendid nii suurelt kui ka väiksemalt alalt täpselt, lihtsalt ja nahka vigastamata.

Õrn nahahooldus

Kettas kasutatav looduslik mineraalaine korund tagab õrna nahahoolduse.

Auhindu võitev käepideme disain

Auhindu võitev käepideme disain

Auhindu võitev ergonoomiline disain, mis lihtsustab kandade ja varvaste hooldamist.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

178

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ideāls lietošanai mājas apstākļos

Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle

02/04/2024

Polska

Polska

Produkt godny zaufania

Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Kasutamise kuupäev 2024-03-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Kasutamise kuupäev 2024-03-02

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.