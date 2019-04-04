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Tunnid
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Minutid
28
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Sekundid
Tootmine lõpetatud
Pehmed jalad kannast varvasteni
Philips Pedi Advanced muudab jalad pehmeks kannast varvasteni. Ainulaadne pöördketas ja käepideme kuju võimaldavad nahapaksendeid nii kannalt kui ka varvastelt lihtsasti, täpselt ja õrnalt eemaldada.
Ülitäpse servaga
Pöörlev ketas
Märjalt ja kuivalt
Juhtmeta ja laetav
Ülitäpse servaga ainulaadne pöörlev ketas tagab pehmed jalad kannast varvasteni. Tänu pöörlevale kettale ja täppisservale saate eemaldada nahapaksendid nii suurelt kui ka väiksemalt alalt täpselt, lihtsalt ja nahka vigastamata.
Kettas kasutatav looduslik mineraalaine korund tagab õrna nahahoolduse.
Auhindu võitev ergonoomiline disain, mis lihtsustab kandade ja varvaste hooldamist.
4.6
5-st
178
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Alba
04/04/2019
Latvija
Ideāls lietošanai mājas apstākļos
Ērts, ergonomisks, ideāls lietošanai mājas apstākļos. Var lietot gan apstrādājot sausas, gan slapjas pēdas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Neesmu vīlusies pirkumā. Mājas apstākļos ir iespējams sakopt pēdas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektriskā pēdu vīle
MoniKo
02/04/2024
Polska
Kampaania osa
Produkt godny zaufania
Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Kasutamise kuupäev 2024-03-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Kasutamise kuupäev 2024-03-02