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Tootmine lõpetatud
Tugi
BCR430/00
Tootmine lõpetatud
Lühijuhend - English (US)
Data Act Document
Millal Philipsi jalaviili nahapaksendite eemaldusketast vahetada?
Kas Philipsi elektrilist jalaviili saab märgkasutada?
Kuidas Philipsi elektrilise jalaviiliga parim tulemus saavutada?
Kas tohin enne Philipsi elektrilise jalaviili kasutamist oma jalgadele nahahooldustooteid kanda?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kuidas Philipsi elektrilist jalaviili puhastada?
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