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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS1100/12

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Terviklikku ja külluslikku heli pakkuv kompaktne dokkimisega kõlar Philips DS1100/12 sünkroonib end automaatselt iPhone'i/iPodi kellaseadetega. Nautige reguleeritavat öövalgustust ja võimalust ka teist kaasaskantavat seadet laadida.

Kuva kõik eelised

Täitke ruum muusika ja stiiliga

Helist haaratud

Külluslik ringsuunaline heli täidab teie magamistoa

Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.

360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.