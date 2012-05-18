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Terviklikku ja külluslikku heli pakkuv kompaktne dokkimisega kõlar Philips DS1100/12 sünkroonib end automaatselt iPhone'i/iPodi kellaseadetega. Nautige reguleeritavat öövalgustust ja võimalust ka teist kaasaskantavat seadet laadida.
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1100 głośnik ze stacją dokującą