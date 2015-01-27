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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS1155/12

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Heli, mis sobib teie koju

Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil, on Philipsi dokkimisega kõlaril DS1155 lisaks täiuslikule ja rikkalikule helile ka kellakuva ja mahe öövalgus, mis teeb sellest ideaalse abilise öökapil.

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Heli, mis sobib teie koju

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • USB-port laadimiseks

  • 6 W

Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal

Ühendamise ja dokkimise ajal sünkroonib dokkimisalus kella automaatselt iPodi/iPhone'iga.

Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

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See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1155 док-гучномовець

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.