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Tootmine lõpetatud
Heli, mis sobib teie koju
Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil, on Philipsi dokkimisega kõlaril DS1155 lisaks täiuslikule ja rikkalikule helile ka kellakuva ja mahe öövalgus, mis teeb sellest ideaalse abilise öökapil.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimiseks
6 W
Ühendamise ja dokkimise ajal sünkroonib dokkimisalus kella automaatselt iPodi/iPhone'iga.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
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See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą
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See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
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See arvustus tehti tootele DS1155 док-гучномовець
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See arvustus tehti tootele DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
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See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1155 głośnik ze stacją dokującą