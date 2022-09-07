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Tootmine lõpetatud
DS1400/12
Heli, mis sobib teie koju
Dokkimisega kõlar DS1400 ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil ning pakub suurepärast heli. Mitmekülgsust lisab USB-port teise mobiilse seadme laadimiseks, isegi kui teie iPod/iPhone on dokitud.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimiseks
6 W
2.0
5-st
1
Arvustus
Djodji
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Positiivsed omadused
Хубав дизайн
Negatiivsed omadused
Морално остарял
See arvustus tehti tootele DS1400 тонколона за поставяне
Kasutamise kuupäev 2020-09-07
See arvustus tehti tootele DS1400 тонколона за поставяне
Kasutamise kuupäev 2020-09-07