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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS1400/12

2

| (1) Arvustus

Heli, mis sobib teie koju

Dokkimisega kõlar DS1400 ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil ning pakub suurepärast heli. Mitmekülgsust lisab USB-port teise mobiilse seadme laadimiseks, isegi kui teie iPod/iPhone on dokitud.

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Heli, mis sobib teie koju

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • USB-port laadimiseks

  • 6 W

Nõrgalt kumav öövalgustus

2 Active draiverit ja bassitoru tasakaalustatud külluslikuks heliks

Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Positiivsed omadused

Хубав дизайн

Negatiivsed omadused

Морално остарял

See arvustus tehti tootele DS1400 тонколона за поставяне

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

See arvustus tehti tootele DS1400 тонколона за поставяне

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.