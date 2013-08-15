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Tootmine lõpetatud
DS3100/12
Heli, mis sobib teie koju
Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi ilus dokkimisega kõlar DS3100/12 kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.
iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega
1.0
5-st
1
Arvustus
RadoslawB
15/08/2013
Polska
Tragedia.
Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.
See arvustus tehti tootele DS3100 głośnik ze stacją dokującą
See arvustus tehti tootele DS3100 głośnik ze stacją dokującą