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Tootmine lõpetatud

dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

DS3480/12

Heli, mis sobib teie koju, juhtmevabalt

Ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil. DS3480 dokkimisega kõlar tekitab kristallselget heli ja laeb samas teie seadet. Bluetooth-voogedastuse ja taaslaetava aku abil saate igal pool juhtmevabalt muusikat nautida.

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Heli, mis sobib teie koju, juhtmevabalt

  • Lightning-ühendus

  • iPodi/iPhone'i jaoks

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Dünaamiline, ruumi täitev heli

See dokkimisega kõlar, mis on täiustatud digitaalse heli töötlemise algoritmiga, kahe aktiivse kõlarimagneti ja bassipordiga, täidab teie toa selge loomuliku heli ja võimsa bassiga.

Tehnilised andmed

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