Heli, mis sobib teie koju

Kuulake muusikat Bluetoothi voogesituse abil juhtmevabalt ning saage selle Philipsi DS3500/12 dokkimisega kõlari vahendusel parema muusika-, mängu- ja videoelamuse osaliseks. Ühendage oma iPod/iPhone/iPad arvutiga USB kaudu. Võite ühendada seadme vooluvõrku või kasutada patareisid.