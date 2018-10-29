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Tootmine lõpetatud
DS3500/12
Heli, mis sobib teie koju
Kuulake muusikat Bluetoothi voogesituse abil juhtmevabalt ning saage selle Philipsi DS3500/12 dokkimisega kõlari vahendusel parema muusika-, mängu- ja videoelamuse osaliseks. Ühendage oma iPod/iPhone/iPad arvutiga USB kaudu. Võite ühendada seadme vooluvõrku või kasutada patareisid.
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
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