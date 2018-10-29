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Tootmine lõpetatud

dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

DS7530/12

Kaasavõtmiseks loodud

Kompaktsel ja lihtsalt kaasaskantaval kõlaril DS7530/12 ei jää kindlasti võimsusest puudu. Reisimiseks loodud seade esitab teie iPodist/iPhone'ist üllatavalt võimast heli ja tagab mugavuse tänu traadita voogedastusele.

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selle dokkimiskõlariga

Kaasavõtmiseks loodud

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • Aku- või vooluvõrgutoitega

Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks

Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.