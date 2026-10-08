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PureProtect Go 500 HEPA NanoProtecti filter
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FY0500/30
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Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.
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