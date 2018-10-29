30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
FY0500/30
Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 500
Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.
Ühildub 500-seeriaga
Karbis: 1 filter
Tööiga 3 aastat
Philipsi originaalfilter
Varufilter Philipsi PureProtect Go 500 õhupuhastile: AC0510, AC0520, AC0521. Oma õhupuhasti mudeli leiad seadme tagaküljelt.
Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.
Arvustused
(1) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.