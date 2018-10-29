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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

Uus

PureProtect Go 500HEPA NanoProtecti filter

FY0500/30

Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 500

Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.

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Ühilduvad tooted
PureProtect Go 500

PureProtect Go 500
Air Purifier

AC0520/10

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 500

  • Ühildub 500-seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 3 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi PureProtect Go 500-ga

Ühildub Philipsi PureProtect Go 500-ga

Varufilter Philipsi PureProtect Go 500 õhupuhastile: AC0510, AC0520, AC0521. Oma õhupuhasti mudeli leiad seadme tagaküljelt.

Kauakestev filter kolmeks aastaks

Kauakestev filter kolmeks aastaks

Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. (1) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.