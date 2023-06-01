Looge seadmega ühendus ja kontrollige filtri tööiga

Rakenduse Air+ abil saate jälgida filtri tööiga ja seisundit kõikjal ja igal ajal. Kui on aeg filter välja vahetada, saadetakse selle kohta teavitus ja saate uue filtri tellida hõlpsalt otse meie rakenduse kaudu (4).