    Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    NanoProtect HEPA ja eelfiltri 2-kihiline filtreerimine tagab, et te olete kaitstud PM2,5, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma ja muude saasteainete eest.

    Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA

    Philipsi originaalfilter, mis sobib ideaalselt

    • Tööiga 12 kuud
    • NanoProtect HEPAfilter
    Filtreerib 99,97% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit (1)

    Meie NanoProtect HEPA tehnoloogiaga varustatud 2-kihiline filtreerimissüsteem püüab kinni lausa 99,97% üliväikestest osakestest, mille suurus on vaid 0,003 mikronit (1). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni 2 × rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, olles seejuures energiatõhusam (2).

    Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

    Philipsi originaalfiltrid projekteeriti seadmega samal ajal ja sobivad seadmesse ideaalselt. See garanteerib seadme katkematu ja sujuva töö.

    Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

    Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on ette nähtud tagama Philipsi puhasti parima jõudluse kuni filtri tööea lõpuni.

    Looge seadmega ühendus ja kontrollige filtri tööiga

    Rakenduse Air+ abil saate jälgida filtri tööiga ja seisundit kõikjal ja igal ajal. Kui on aeg filter välja vahetada, saadetakse selle kohta teavitus ja saate uue filtri tellida hõlpsalt otse meie rakenduse kaudu (4).

    Kasutusaeg kuni 12 kuud

    Philipsi integreeritud kaks ühes filter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni 12 kuuks. (3)

    Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

    Hoolduse lihtsustamiseks annab puhasti teile märku, kui filter tuleb välja vahetada.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Tootetüüp
      HEPA NanoProtecti filter
      Kuulub komplekti
      1× filter
      HEPA NanoProtect
      Jah
      Eelfilter
      Jah
      Aktiivsüsi
      Ei
      Tööiga
      Kuni 1 aasta

    • Talitlus

      Osakeste filtreerimine
      99,97% 0,003 mikroni juures

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote kõrgus
      154 mm
      Toote kaal
      0,24 kg
      Pakendi pikkus
      173 mm
      Pakendi laius
      173 mm
      Pakendi kõrgus
      164 mm
      Pakendi kaal
      0,35 kg
      Toote pikkus
      166 mm
      Toote laius
      166 mm

    • Varuosad

      Philipsi õhupuhasti(te)le
      AC0650, AC0651

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • (1) Õhust, mis läbib filtri, testitud iUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
    • (2) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, testitud vastavalt GB/T 18801-le.
    • (3) Soovituslik tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja WHO linna saastetaseme andmete põhjal. Tegelik tööiga oleneb kasutuskeskkonnast ja sagedusest. Kehtib ainult riikides, kus on olemas Philipsi kauplus.
    • (4) Kehtib ainult riikides, kus on olemas Philipsi kauplus.
