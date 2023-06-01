FY0611/30
2 filtrit ühes tagavad püsiva ja hea jõudluse
NanoProtect HEPA ja eelfiltri 2-kihiline filtreerimine tagab, et te olete kaitstud PM2,5, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma ja muude saasteainete eest.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Meie NanoProtect HEPA tehnoloogiaga varustatud 2-kihiline filtreerimissüsteem püüab kinni lausa 99,97% üliväikestest osakestest, mille suurus on vaid 0,003 mikronit (1). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni 2 × rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, olles seejuures energiatõhusam (2).
Philipsi originaalfiltrid projekteeriti seadmega samal ajal ja sobivad seadmesse ideaalselt. See garanteerib seadme katkematu ja sujuva töö.
Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on ette nähtud tagama Philipsi puhasti parima jõudluse kuni filtri tööea lõpuni.
Rakenduse Air+ abil saate jälgida filtri tööiga ja seisundit kõikjal ja igal ajal. Kui on aeg filter välja vahetada, saadetakse selle kohta teavitus ja saate uue filtri tellida hõlpsalt otse meie rakenduse kaudu (4).
Philipsi integreeritud kaks ühes filter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni 12 kuuks. (3)
Hoolduse lihtsustamiseks annab puhasti teile märku, kui filter tuleb välja vahetada.
Üldised andmed
Talitlus
Kaal ja mõõtmed
Varuosad
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.