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PureProtect Lite 700 HEPA NanoProtecti filter

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PureProtect Lite 700HEPA NanoProtecti filter

FY0700/30

PureProtect Lite 700 HEPA NanoProtecti filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.

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  • 9 October 2026

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