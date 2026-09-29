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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Uus

PureProtect Lite 700HEPA NanoProtecti filter

FY0700/30

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 700

Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.

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Ühilduvad tooted
PureProtect Lite 700

PureProtect Lite 700
Air Purifier

AC0720/10

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 700

  • Ühildub 700-seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 3 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi PureProtect Lite 700-seeriaga

Ühildub Philipsi PureProtect Lite 700-seeriaga

Vahetusfilter Philipsi PureProtect Lite 700 õhupuhastitele: AC0710, AC0720, AC0721. Sinu õhupuhasti mudeli leiad seadme tagaküljelt.

Kauakestev filter kolmeks aastaks

Kauakestev filter kolmeks aastaks

Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.

Jätkusuutlik disain 32% väiksema pakendiga

Jätkusuutlik disain 32% väiksema pakendiga

Meie kokkupandav filtridisain säästab pakendit ja kasutab 22% vähem plastikut, vähendades meie süsinikujalajälge (3).

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Kasutamise kuupäev 2026-09-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Kasutamise kuupäev 2026-09-20

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Lahtiütlused

  1. (1) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooli 0,003 μm ja 0,3 μm suurusega, iUTA instituut.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  3. (3) Võrreldes FY0700 mittekokkupandava pakendiga.