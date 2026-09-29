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Uus
Originaalfiltrid õhupuhastile PureProtect 700
Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.
Ühildub 700-seeriaga
Karbis: 1 filter
Tööiga 3 aastat
Philipsi originaalfilter
Vahetusfilter Philipsi PureProtect Lite 700 õhupuhastitele: AC0710, AC0720, AC0721. Sinu õhupuhasti mudeli leiad seadme tagaküljelt.
Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.
Meie kokkupandav filtridisain säästab pakendit ja kasutab 22% vähem plastikut, vähendades meie süsinikujalajälge (3).
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Kasutamise kuupäev 2026-09-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Kasutamise kuupäev 2026-09-20
(1) Filtrist läbivast õhust, testitud DIN71460 järgi NaCl aerosooli 0,003 μm ja 0,3 μm suurusega, iUTA instituut.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
(3) Võrreldes FY0700 mittekokkupandava pakendiga.