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2in1 õhupuhasti ja niisutaja 5000 HEPA NanoProtecti filter

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2in1 õhupuhasti ja niisutaja 5000HEPA NanoProtecti filter

FY1120/00

2in1 õhupuhasti ja niisutaja 5000 HEPA NanoProtecti filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Originaalne asendusfilter teie kaks-ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks: HEPA NanoProtect filter kaitseks saasteainete, allergeenide, viiruste ja bakterite eest.

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  • 27 September 2026

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