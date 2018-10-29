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  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
  • Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks

2in1 õhupuhasti ja niisutaja 5000HEPA NanoProtecti filter

FY1120/00

Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks

Originaalne asendusfilter teie kaks-ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks: HEPA NanoProtect filter kaitseks saasteainete, allergeenide, viiruste ja bakterite eest.

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Ühilduvad tooted
Seeria 5000

Seeria 5000
Kaks-ühes õhukuivati ja -puhasti

DE5305/11

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest(1)

Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks

  • Sobib 5000 sarjale

  • Tööiga kuni 24 kuud

  • Karbis: 1 filter

  • Philipsi originaalfilter

  • Keskkonnasõbralik, kuid võimas

Sobib Philipsi kaks-ühes kuivatitele, 5000 sari

Sobib Philipsi kaks-ühes kuivatitele, 5000 sari

See HEPA NanoProtect filter sobib kasutamiseks 5000 sarja kaks-ühes õhukuivatite ja -puhastitega, sealhulgas mudelid DE5305 and DE5306. Oma mudelinumbri leiate seadme põhja alt.

Philipsi originaaltoode

Philipsi originaaltoode

Optimaalse talitluse huvides kasutage ehtsaid Philips filtreid. Täpselt sobivad ja põhjalikult katsetatud filtrid tagavad teie seadme optimaalse talitluse filtri kogu tööea kestel.

HEPA NanoProtect püüab kinni 99,97% kõige väiksematest osakestest

HEPA NanoProtect püüab kinni 99,97% kõige väiksematest osakestest

HEPA NanoProtect filter püüab kinni kõigest 0,003 mikroni suurused osakesed – pisemad kui väikseim teadaolev viirus!

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. (1) Katsetatud IUTA poolt vastavuse osas standardile DIN71460 NaCI aerosooliga, 0,003 μm, filtrist läbivast õhust

  2. (2) Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.