Sobib Philipsi kaks-ühes kuivatitele, 5000 sari

See HEPA NanoProtect filter sobib kasutamiseks 5000 sarja kaks-ühes õhukuivatite ja -puhastitega, sealhulgas mudelid DE5305 and DE5306. Oma mudelinumbri leiate seadme põhja alt.