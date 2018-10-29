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FY1120/00
Originaalfilter kaks ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks
Originaalne asendusfilter teie kaks-ühes õhukuivati ja -puhasti jaoks: HEPA NanoProtect filter kaitseks saasteainete, allergeenide, viiruste ja bakterite eest.
Sobib 5000 sarjale
Tööiga kuni 24 kuud
Karbis: 1 filter
Philipsi originaalfilter
Keskkonnasõbralik, kuid võimas
See HEPA NanoProtect filter sobib kasutamiseks 5000 sarja kaks-ühes õhukuivatite ja -puhastitega, sealhulgas mudelid DE5305 and DE5306. Oma mudelinumbri leiate seadme põhja alt.
Optimaalse talitluse huvides kasutage ehtsaid Philips filtreid. Täpselt sobivad ja põhjalikult katsetatud filtrid tagavad teie seadme optimaalse talitluse filtri kogu tööea kestel.
HEPA NanoProtect filter püüab kinni kõigest 0,003 mikroni suurused osakesed – pisemad kui väikseim teadaolev viirus!
Arvustused
(1) Katsetatud IUTA poolt vastavuse osas standardile DIN71460 NaCI aerosooliga, 0,003 μm, filtrist läbivast õhust
(2) Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.