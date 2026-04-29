10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kliimahooldus
Kõik seeriad
NanoCloud niisutusfilter Originaal vahetusfilter
Tugi
FY2425/30
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Philipsi originaalne niisutusfilter sobib täiuslikult teie seadmega, tagades püsivalt suure jõudluse. Selles kasutatakse NanoCloud tehnoloogiat puhta veeauru nanosuuruste molekulide eraldamiseks ja õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata