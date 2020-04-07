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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

NanoCloud niisutusfilterOriginaal vahetusfilter

FY2425/30

3

| (2) Auhinnad

Originaalniisutusfilter seeriale 2000i

Philipsi originaalne niisutusfilter sobib täiuslikult teie seadmega, tagades püsivalt suure jõudluse. Selles kasutatakse NanoCloud tehnoloogiat puhta veeauru nanosuuruste molekulide eraldamiseks ja õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid.

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Ühilduvad tooted

Seeria 2000i

Seeria 2000i
Õhupuhasti ja -niisuti

AC2729/10

Seeria 2000i

Seeria 2000i
Õhupuhasti ja -niisuti

AC2729/13

NanoCloud tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalniisutusfilter seeriale 2000i

  • NanoCloud tehnoloogia

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi kaks ühes 2000i seeriaga

Ühildub Philipsi kaks ühes 2000i seeriaga

Asendusfiltrid Philipsi seeriale 2000i, kaks ühes õhupuhasti ja -niisutaja mudelid: AC2721, AC2726, AC2729. Oma õhupuhasti mudeli number leiate seadme põhjalt.

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

2

Auhinnad

5
4
2
1

07/04/2020

România

România

Curatare usoara?

Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

06/01/2020

România

România

Trebuie schimbar des

De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.

See arvustus tehti tootele Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

See arvustus tehti tootele Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  2. (2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.