Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Filtri asendamine originaalse Philipsi niisutustahiga tagab õhuniisutaja püsivalt suure ja tõhusa jõudluse. See on mõeldud spetsiaalselt näidatud seadme jaoks, et tagada selle täiuslik sobivus ja võimaldada seadmel sujuvalt töötada.