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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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PureProtect Pet 3000 seeria HEPA NanoProtecti filter
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FY3110/00
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Philipsi lemmikloomaõhupuhasti originaalasendusfilter: neljakihiline süsteem eelfiltri, HEPA filtri, aktiivsöe ja lõhnaeemaldusainega eemaldab lemmikloomakarvad ja allergeenid ning loomakarvade, liiva ja väljaheidete lõhna, et tagada puhtam õhk.
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