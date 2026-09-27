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PureProtect Pet 3000 seeria HEPA NanoProtecti filter

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PureProtect Pet 3000 seeriaHEPA NanoProtecti filter

FY3110/00

PureProtect Pet 3000 seeria HEPA NanoProtecti filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi lemmikloomaõhupuhasti originaalasendusfilter: neljakihiline süsteem eelfiltri, HEPA filtri, aktiivsöe ja lõhnaeemaldusainega eemaldab lemmikloomakarvad ja allergeenid ning loomakarvade, liiva ja väljaheidete lõhna, et tagada puhtam õhk.

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  • 27 September 2026

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