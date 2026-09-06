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  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
  • Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele

PureProtect Pet 3000 seeriaHEPA NanoProtecti filter

FY3110/00

5

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele

Philipsi lemmikloomaõhupuhasti originaalasendusfilter: neljakihiline süsteem eelfiltri, HEPA filtri, aktiivsöe ja lõhnaeemaldusainega eemaldab lemmikloomakarvad ja allergeenid ning loomakarvade, liiva ja väljaheidete lõhna, et tagada puhtam õhk.

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Ühilduvad tooted
PureProtect Pet 3000 seeria

PureProtect Pet 3000 seeria
Smart Pet Purifier

AC3360/11

Eemaldab tõhusalt lemmikloomakarvad ja -lõhnad

Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele

  • Ühildub 3000 seeriaga

  • Karbis: üks filter

  • Kasutusiga kuni üks aasta

  • Philipsi originaalfiltrid

Ühildub PureProtectPet 3000 seeriaga

Ühildub PureProtectPet 3000 seeriaga

Philips PureProtect Pet 3000 seeria õhupuhastite asendusfilter: AC3360. Oma õhupuhasti mudelit saate vaadata seadme alusküljelt

Neljakihiline HEPA-filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

Neljakihiline HEPA-filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

Neljakihiline süsteem hõlmab eelfiltrit, HEPA filtrit, aktiivsütt ja lõhnaeemaldusainet. See püüab kinni 99,97% 0,003 mikroni (1) suurustest osakestest, eemaldades tõhusalt lemmikloomakarvad, allergeenid, lõhnad (2), bakterid ja viirused.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

23/07/2026

Eesti

Eesti

Hinda väärt

Lihtne vahetada ja eemaldab hästi allergeene ja halvad lõhnad. Kestab kaua, mis on väga mugav!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-06-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-06-02

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 µm, iUTA

  2. 2) Sõltumatu labor on kinnitanud viit tüüpi lemmikloomalõhna kõrvaldamise: vesiniksulfiid (H₂S), ammoniaak (NH₃), metaantiool (CH₃SH), äädikhape (CH₃COOH) ja trimetüülamiin (N(CH₃)₃).

  3. 3) Filtri kasutusiga oleneb õhukvaliteedist ja kasutusest.