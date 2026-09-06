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Kauakestev värskus ja kaitse lemmikloomadega kodudele
Philipsi lemmikloomaõhupuhasti originaalasendusfilter: neljakihiline süsteem eelfiltri, HEPA filtri, aktiivsöe ja lõhnaeemaldusainega eemaldab lemmikloomakarvad ja allergeenid ning loomakarvade, liiva ja väljaheidete lõhna, et tagada puhtam õhk.
Ühildub 3000 seeriaga
Karbis: üks filter
Kasutusiga kuni üks aasta
Philipsi originaalfiltrid
Philips PureProtect Pet 3000 seeria õhupuhastite asendusfilter: AC3360. Oma õhupuhasti mudelit saate vaadata seadme alusküljelt
Neljakihiline süsteem hõlmab eelfiltrit, HEPA filtrit, aktiivsütt ja lõhnaeemaldusainet. See püüab kinni 99,97% 0,003 mikroni (1) suurustest osakestest, eemaldades tõhusalt lemmikloomakarvad, allergeenid, lõhnad (2), bakterid ja viirused.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Pätu123
23/07/2026
Eesti
Hinda väärt
Lihtne vahetada ja eemaldab hästi allergeene ja halvad lõhnad. Kestab kaua, mis on väga mugav!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-06-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-06-02
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 µm, iUTA
2) Sõltumatu labor on kinnitanud viit tüüpi lemmikloomalõhna kõrvaldamise: vesiniksulfiid (H₂S), ammoniaak (NH₃), metaantiool (CH₃SH), äädikhape (CH₃COOH) ja trimetüülamiin (N(CH₃)₃).
3) Filtri kasutusiga oleneb õhukvaliteedist ja kasutusest.