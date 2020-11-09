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Tootmine lõpetatud
Kiire algusest lõpuni
See EasySpeed Plusi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele jaotamisele, pidevale auruvoole, aurupahvakule ja suurele võimsusele.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 35 g/min; 120 g auruvoog
Keraamiline tald
Katlakivieemaldus
2300 W
Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab pidevat tugevat auruvoogu.
Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.
Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Positiivsed omadused
Найкраща в усьому)))
Negatiivsed omadused
Немає недоліків!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2018-11-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Kasutamise kuupäev 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35