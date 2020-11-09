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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Tootmine lõpetatud

EasySpeedAurutriikraud

GC2045/40

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire algusest lõpuni

See EasySpeed Plusi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele jaotamisele, pidevale auruvoole, aurupahvakule ja suurele võimsusele.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

5 viisi triikimise kiirendamiseks

Kiire algusest lõpuni

  • Auruvoog 35 g/min; 120 g auruvoog

  • Keraamiline tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2300 W

Kuni 2300-vatine võimsus tekitab pideva tugeva auruvoo

Kuni 2300-vatine võimsus tekitab pideva tugeva auruvoo

Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab pidevat tugevat auruvoogu.

Võimas auruvoog kuni 120 g

Võimas auruvoog kuni 120 g

Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Positiivsed omadused

Найкраща в усьому)))

Negatiivsed omadused

Немає недоліків!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2018-11-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Kasutamise kuupäev 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur GC2045/35

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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