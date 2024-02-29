500 seeria

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Eemaldab topid
Sobib kõikidele kangastele
Komplektis kaks Philipsi AA-patareid
Tänu lõiketera laiale pinnale kaetakse korraga suurem osa rõivast, mistõttu tuleb teha vähem tõmbeid selleks, et riie näeks jälle välja nagu uus
Lõiketerad pöörlevad kuni 8800 ringi/min teie rõivastelt toppide tõhusaks ja kiireks eemaldamiseks
Anumat, kus hoitakse eemaldatud toppe, on kerge eemaldada ja tühjendada.
Auhinnad
4.9
5-st
61
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
ХХ21
29/02/2024
Україна
класна штука
дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)
Positiivsed omadused
ціна-якість
Negatiivsed omadused
нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
76Alex76
20/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий виріб
Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати
Positiivsed omadused
Надійна
Negatiivsed omadused
Немає
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
ur7cw@
08/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Маленький помощник
Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии
Positiivsed omadused
Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців