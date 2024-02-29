500 seeria

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  • Topieemaldaja
  • Topieemaldaja
  • Topieemaldaja

500 seeriaTopieemaldaja

GC026/00

4.9
| (61) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Topieemaldaja
Philipsi topieemaldajaga saate hõlpsalt ja kiiresti eemaldada topid igat tüüpi riideesemetelt. Kõik teie riideesemed – olgu selleks siis kampsun või tekk – näevad taas välja nagu uued!
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Andke oma vanadele riietele ühe hetkega uus elu

Topieemaldaja

  • Eemaldab topid

  • Sobib kõikidele kangastele

  • Komplektis kaks Philipsi AA-patareid

Laia pinnaga lõiketera korraga laia pinna katmiseks

Laia pinnaga lõiketera korraga laia pinna katmiseks

Tänu lõiketera laiale pinnale kaetakse korraga suurem osa rõivast, mistõttu tuleb teha vähem tõmbeid selleks, et riie näeks jälle välja nagu uus

Lõiketera pöörlemiskiirus kuni 8800 ringi/min toppide tõhusaks eemaldamiseks

Lõiketera pöörlemiskiirus kuni 8800 ringi/min toppide tõhusaks eemaldamiseks

Lõiketerad pöörlevad kuni 8800 ringi/min teie rõivastelt toppide tõhusaks ja kiireks eemaldamiseks

Topianumat on lihtne eemaldada ja tühjendada

Topianumat on lihtne eemaldada ja tühjendada

Anumat, kus hoitakse eemaldatud toppe, on kerge eemaldada ja tühjendada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

61

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

29/02/2024

Україна

Україна

класна штука

дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)

Positiivsed omadused

ціна-якість

Negatiivsed omadused

нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

20/02/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий виріб

Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати

Positiivsed omadused

Надійна

Negatiivsed omadused

Немає

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

08/01/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Маленький помощник

Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии

Positiivsed omadused

Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.