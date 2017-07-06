TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

20

p

Päevad

12

t

Tunnid

:

55

m

Minutid

:

56

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Pakendi foto
  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Pakendi foto

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 5000Juukselõikur

HC5450/15

4.5

| (259) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

5000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, vastupidavast titaanist lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust, ikka ja jälle.

Kuva kõik eelised

tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema lõikuse

5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

  • Titaanist lõiketerad

  • 24 pikkuseseadet

  • 90 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Lastekamm

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*

Eriti teravad lõiketerad tagavad eriti terava tulemuse

Eriti teravad lõiketerad tagavad eriti terava tulemuse

Täiuslik, kuid kaitsev piiramine iseterituvate titaankattega terasest lõiketeradega, mis on loodud kauakestvaks jõudluseks.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

24 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

259

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

06/07/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Väga hea aparaat

Tundub korralik asi olevat:hea jõudlus,mugav käsitsetavus,aku tööiga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur

03/06/2017

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Suurepärane

Mugav, käepärane, lihtne käsitseda! Esimest korda elus tundsin end professionaalse juuksurina ning soengu tulemus hämmastas nii mind kui sõpru ja tuttavaid. Veelkord: Suurepärane!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur

26/09/2019

Latvija

Latvija

Ērts

Bērnam patīk, jo neplēš matus. Lietot ērti. Ātri var strādāt un pabeigt darbu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga