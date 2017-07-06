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20
p
Päevad
12
t
Tunnid
55
m
Minutid
56
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
5000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
5000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, vastupidavast titaanist lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust, ikka ja jälle.
Titaanist lõiketerad
24 pikkuseseadet
90 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Lastekamm
Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.*
Täiuslik, kuid kaitsev piiramine iseterituvate titaankattega terasest lõiketeradega, mis on loodud kauakestvaks jõudluseks.
Reguleerimisrattaga saate kergesti valida ja lukustada sobiva pikkuse 23 valiku seast vahemikus 1-23 mm, kus kõigi pikkuste vahe on täpselt 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.5
5-st
259
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Yll49
06/07/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Väga hea aparaat
Tundub korralik asi olevat:hea jõudlus,mugav käsitsetavus,aku tööiga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur
Neiderson
03/06/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Suurepärane
Mugav, käepärane, lihtne käsitseda! Esimest korda elus tundsin end professionaalse juuksurina ning soengu tulemus hämmastas nii mind kui sõpru ja tuttavaid. Veelkord: Suurepärane!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Juukselõikur
Fiksā
26/09/2019
Latvija
Ērts
Bērnam patīk, jo neplēš matus. Lietot ērti. Ātri var strādāt un pabeigt darbu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
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