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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugi
HC5450/15
Tootmine lõpetatud
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
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