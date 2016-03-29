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Tootmine lõpetatud

Viva CollectionVeekeetja

HD4676/40

5

| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Keetke just nii palju vett, kui vajate

Ainulaadse ühe tassi märgise ja stiilse disainiga Philipsi veekeetjat HD4676/40 kasutades saate keeta just nii palju vett, kui te vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 66% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.

Kuva kõik eelised

See veekeetja säästab kuni 66% energiat.

Keetke just nii palju vett, kui vajate

  • 1,0 l 2400 W

  • ühe tassi märgisega

  • lavendel ja valge

  • Hingedega kaas

Ühe tassi märgise abil keedate vaid nii palju vett, kui vajate

Ühe tassi märgise abil keedate vaid nii palju vett, kui vajate

Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Philipsi veekeetja roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Kaksiktoimeline katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett

Kaksiktoimeline katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett

Kaksiktoimeline katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett ja puhtama veekeetja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

08/03/2015

Polska

Polska

Ekologiczny,jedyny taki :)

Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.