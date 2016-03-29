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Tootmine lõpetatud
Keetke just nii palju vett, kui vajate
Ainulaadse ühe tassi märgise ja stiilse disainiga Philipsi veekeetjat HD4676/40 kasutades saate keeta just nii palju vett, kui te vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 66% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.
1,0 l 2400 W
ühe tassi märgisega
lavendel ja valge
Hingedega kaas
Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.
Philipsi veekeetja roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
Kaksiktoimeline katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett ja puhtama veekeetja.
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik
mama30
08/03/2015
Polska
Ekologiczny,jedyny taki :)
Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4676/40 Czajnik