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Viva Collection Veekeetja

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Viva CollectionVeekeetja

HD4676/40

Viva Collection Veekeetja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4676/40 - English (US)

  • PDF fail, 945.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF fail, 776.9 kB
  • 11 March 2024

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