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Tootmine lõpetatud
HD9100/20
Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
Nautige tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt õrn, tänu RapidAiri tehnoloogiale. Laadige alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.
RapidAiri tehnoloogia
3,7 l
Valge
Ainulaadse meritähedisainiga RapidAiri tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või hoopis ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.
Philips Airfryer 3000 kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*
Avasta sadu suu vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad NutriU rakenduse retsepte igapäevaseks toiduvalmistamiseks.
Arvustused
Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel
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