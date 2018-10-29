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Tootmine lõpetatud

Airfryer 3000 Series LÜks pott

HD9100/20

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

Nautige tervislikku toitu, mis on väljaspoolt krõbe ja seestpoolt õrn, tänu RapidAiri tehnoloogiale. Laadige alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.

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Tänu RapidAiri tehnoloogiale

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

  • RapidAiri tehnoloogia

  • 3,7 l

  • Valge

Tervislik frittimine RapidAiri tehnoloogiaga

Tervislik frittimine RapidAiri tehnoloogiaga

Ainulaadse meritähedisainiga RapidAiri tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või hoopis ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Philips Airfryer 3000 kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*

Maitsvad Airfryeri retseptid tervislikuks eluks

Maitsvad Airfryeri retseptid tervislikuks eluks

Avasta sadu suu vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad NutriU rakenduse retsepte igapäevaseks toiduvalmistamiseks.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel

  3. Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond