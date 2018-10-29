30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HD9925/01
1 × küpsetustarvik
7 × silikoonist muffinivorm
1 × retseptivoldik
Küpsetustarvik. Philipsi Airfryeri L-küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 1,3 l mahutavus on suurepärane keekside, koogikeste, väikeste kookide ja muude roogade valmistamiseks. Nautige!
Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!
Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
Arvustused
Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.