Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)

See L- mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie Compact Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!