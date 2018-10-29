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  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
  • Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)

Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile

HD9925/01

Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)
See L- mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie Compact Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!
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Tarvikud küpsetamiseks

Kompaktne küpsetuskomplekt (1,3l)

  • 1 × küpsetustarvik

  • 7 × silikoonist muffinivorm

  • 1 × retseptivoldik

Küpsetustarvik

Küpsetustarvik

Küpsetustarvik. Philipsi Airfryeri L-küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 1,3 l mahutavus on suurepärane keekside, koogikeste, väikeste kookide ja muude roogade valmistamiseks. Nautige!

7 silikoonist muffinivormi, millega saate küpsetada erinevaid koogikesi

7 silikoonist muffinivormi, millega saate küpsetada erinevaid koogikesi

Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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