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  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse
  • Aurutatud toidu puhas maitse

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyAuruti

HD9115/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Aurutatud toidu puhas maitse

Aurutage ideaalsete seadetega iga toidu jaoks.

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aroomisõela abil

Aurutatud toidu puhas maitse

  • 5 liitrine ja 900 W

  • käsitsi seatav taimer

  • Aroomisõel, supi/riisi nõu

  • Plast, valge/beež

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Aroomisõel lisab rohkem maitset hõrkude maitsetaimede ja -ainetega

Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu sisse.

Tervislikul aurutamisel jäävad toitained toidu sisse.

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade, riisi jms jaoks

Toidu seadistustega taimer kala, köögiviljade, riisi jms jaoks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9115/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9115/00

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