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Tootmine lõpetatud
Aurutatud toidu puhas maitse
Aurutage ideaalsete seadetega iga toidu jaoks.
5 liitrine ja 900 W
käsitsi seatav taimer
Aroomisõel, supi/riisi nõu
Plast, valge/beež
Philipsi auruti ainulaadne aroomisõel parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained aroomisõela ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Viola88
11/07/2014
Polska
Rewelacja
Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9115/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Parowar Daily Collection HD9115/00