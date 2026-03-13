TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Kollektsioon Daily Auruti

Tootmine lõpetatud

Tugi

Kollektsioon DailyAuruti

HD9115/00

Kollektsioon Daily Auruti

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Consumer Care Book Philips Daily Collection Steamer - English (US)

  • PDF fail, 366.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/00 - English (US)

  • PDF fail, 268.2 kB
  • 13 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata