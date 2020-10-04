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Täiuslik nii imikutoiduks kui ka teeks
Erinevate jookide ja koostisosade puhul tuleb nende parima maitse esiletoomiseks kasutada erineva temperatuuriga vett. Tänu põhjal olevatele eelseadistamise nuppudele on selle elegantse veekeetjaga õige temperatuuri valimine väga lihtne.
Vedrukaanega
1,7 l
Vedrukaas
Eelseadistatud temperatuur 40, 60, 80 ja 100 °C tagab imikupiima, tee, lahustuva kohvi, supi või nuudlike õige temperatuuri. Joogi parimate omaduste nautimiseks uurige joogi tootjalt, milline on joogi õige temperatuur.
Soojendusfunktsioon hoiab veekannus olevat vett valitud temperatuuril, mistõttu ei ole vaja vett uuesti keeta.
Mugavad veetaseme näidikud (sh ühe tassi näidik) tagavad, et keedate ainult vajaliku koguse vett, säästes nii energiat (üks 250 ml tass vett vs 1 l) kui ka vett ning aidates kaasa parema keskkonna loomisele.
4.7
5-st
103
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
KasparsC
04/10/2020
Latvija
Kinnitatud ostja
Izcilākā tējkanna, ja ir jaundzimušais
Tā kā mūsu dzīvē jau 2 mēnešus ir bērniņš, tad viennozīmīgi mēs kā vecāki varam teikt, ka šī ir izcilākā tējkanna šobrīd Latvijas tirgū ar savu brīnišķīgo cenu un praktiskumu. Tā kā jaundzimušajam ik pa laikam ir jādod piena maisījums, tad ir izcili tas, ka nepieciešamības gadījumā uzreiz vari uzspiest pogu ar 40 grādu atzīmi un tējkanna perfekti uzsilda ūdeni šajā nepieciešamajā temperatūrā un tādā veidā ļoti īsā laikā bērniņam var sagatavot nepieciešamo ēdienu. Turklāt ļoti noderīga ir funkcija Keep Warm jeb saglabā siltumu līdz 30 minūtēm. Patiešām funkcionāli un cenas ziņā izcils produkts !!! Varbūt gribētos vēl kādā citā tonī šo tējkannu.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9359/90 Tējkanna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9359/90 Tējkanna
Vytas72
26/03/2025
Lietuva
Puikus virtuvės įrenginys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻
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See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
marijamama1
24/03/2025
Lietuva
Labai patogus virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!
See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Soojendusfunktsioon säilitab vee valitud temperatuuri 30 minutiks ja temperatuuri kõikumine on ±5 °C temperatuuridel alla 100 °C. 100 °C korral hoitakse uuesti keetmise vältimiseks vett temperatuuril 90 °C < T < 100 °C.
Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem.