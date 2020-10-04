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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance CollectionTemperatuuri reguleerimisega veekeetja

HD9359/90

4.7

| (103) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

Täiuslik nii imikutoiduks kui ka teeks

Erinevate jookide ja koostisosade puhul tuleb nende parima maitse esiletoomiseks kasutada erineva temperatuuriga vett. Tänu põhjal olevatele eelseadistamise nuppudele on selle elegantse veekeetjaga õige temperatuuri valimine väga lihtne.

Kuva kõik eelised

Temperatuuri reguleerimisega ja soojendusfunktsiooniga

Täiuslik nii imikutoiduks kui ka teeks

  • Vedrukaanega

  • 1,7 l

  • Vedrukaas

4 eelseadistatud nuppu mitmete jookide valmistamiseks ja koostisosade kasutamiseks

4 eelseadistatud nuppu mitmete jookide valmistamiseks ja koostisosade kasutamiseks

Eelseadistatud temperatuur 40, 60, 80 ja 100 °C tagab imikupiima, tee, lahustuva kohvi, supi või nuudlike õige temperatuuri. Joogi parimate omaduste nautimiseks uurige joogi tootjalt, milline on joogi õige temperatuur.

Soojendusfunktsioon hoiab vee teie määratud temperatuuril*

Soojendusfunktsioon hoiab veekannus olevat vett valitud temperatuuril, mistõttu ei ole vaja vett uuesti keeta.

Säästke kuni 69% energiat tänu tassi näidikutele

Säästke kuni 69% energiat tänu tassi näidikutele

Mugavad veetaseme näidikud (sh ühe tassi näidik) tagavad, et keedate ainult vajaliku koguse vett, säästes nii energiat (üks 250 ml tass vett vs 1 l) kui ka vett ning aidates kaasa parema keskkonna loomisele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

103

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

04/10/2020

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Izcilākā tējkanna, ja ir jaundzimušais

Tā kā mūsu dzīvē jau 2 mēnešus ir bērniņš, tad viennozīmīgi mēs kā vecāki varam teikt, ka šī ir izcilākā tējkanna šobrīd Latvijas tirgū ar savu brīnišķīgo cenu un praktiskumu. Tā kā jaundzimušajam ik pa laikam ir jādod piena maisījums, tad ir izcili tas, ka nepieciešamības gadījumā uzreiz vari uzspiest pogu ar 40 grādu atzīmi un tējkanna perfekti uzsilda ūdeni šajā nepieciešamajā temperatūrā un tādā veidā ļoti īsā laikā bērniņam var sagatavot nepieciešamo ēdienu. Turklāt ļoti noderīga ir funkcija Keep Warm jeb saglabā siltumu līdz 30 minūtēm. Patiešām funkcionāli un cenas ziņā izcils produkts !!! Varbūt gribētos vēl kādā citā tonī šo tējkannu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9359/90 Tējkanna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HD9359/90 Tējkanna

26/03/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus virtuvės įrenginys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

24/03/2025

Lietuva

Lietuva

Labai patogus virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!

See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

See arvustus tehti tootele „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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Lahtiütlused

  1. Soojendusfunktsioon säilitab vee valitud temperatuuri 30 minutiks ja temperatuuri kõikumine on ±5 °C temperatuuridel alla 100 °C. 100 °C korral hoitakse uuesti keetmise vältimiseks vett temperatuuril 90 °C < T < 100 °C.

  2. Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem.