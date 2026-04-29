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Avance Collection Temperatuuri reguleerimisega veekeetja

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Avance CollectionTemperatuuri reguleerimisega veekeetja

HD9359/90

Avance Collection Temperatuuri reguleerimisega veekeetja

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fail, 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle

  • PDF fail, 4.4 MB
  • 13 March 2026

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