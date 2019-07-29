Saumikser on kompaktne, lihtsa ja elegantse disainiga, väga mugav kasutada. Lisaks on seda väga lihtne hooldada, ei vaja nõudepesumasinasse panekut, piisab ainult voolava vee alt läbi lasta. Olen teinud mikseriga erinevaid smuutisid, sh lastega jäätise-smuutit, mistõttu on meil iga päev magustoiduks külmkapist jäätist võtta:) Eriline üllataja ja koheselt minu südame võitis suvikõrvitsa nuga, mis tegi suvikõrvitsast nö spagette: pesed suvikõrvitsa, teed saumikseriga spageti-lindid valmis, küpsetuspaberile, maitseaineid ja riivjuustu peale ning ca 12 min küpsetad 210 kraadi juures ja ongi imemaitsev ning tervislik toit olemas! Isegi lapsed sõid ja kiitsid ning nõudsid neid häid ahjuspagette juurde :) Samuti on juba osa maasika toormoosist saumikseri abil valmis tehtud ja ootamas talve. Olen vaimustuses ja soovitan!!!