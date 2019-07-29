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Tootmine lõpetatud
Sega, pane kaas peale ja ongi valmis!
Uus ProMix Viva kollektsiooni saumikser ning selle mitmesugused lisatarvikud aitavad teil luua lõputul hulgal maitsvaid suupisteid ja eineid.
800 W segamisvõimsus
Kiirjuhistega SpeedTouch
Kaasavõetav joogipudel, supitass
Kerge puhastada
Meie võimas ja vastupidav 800 W mootor võimaldab teil valmistada tervislikke ja koduseid lemmiktoite kõigest minutitega.
Philips tegi ProMixi arendamisel koostööd Stuttgarti ülikooliga, et tagada kiirem ja ühtlasem segamine. Selle ainulaadne ja täiustatud tehnoloogia on paigutatud kolmnurksesse disaini, et pakkuda optimaalset toiduvoogu ja maksimaalset jõudlust. Nii on parimad tulemused tagatud igal korral.
Kas soovite segamiseks rohkem võimsust? Lihtsalt pigistage turbofunktsiooni nuppu. Selle intuitiivselt muutuv kiirus lubab teil suurendada kiirust ilma sätteid muutmata. Alustage aeglaselt, et vältida pritsimist, ja seejärel pigistage kõvemini, kuni saavutate soovitud kiiruse.
Auhinnad
4.5
5-st
163
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Ursik
29/07/2019
Eesti
Super, lihtsalt super!
Salatid, wokid , supid, you name it- said täiesti uue visuaali. Nii lihtne ja mugav kasutada ja puhastada. Köögikombain on yesterday, see saumikser on asendamatu köögis. Spiraliseerija on ideaalne abimees kui on vaja lapsi juurvilju sööma saada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProMix-saumikser Viva Collection HR2656/90
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProMix-saumikser Viva Collection HR2656/90
Katrin
23/07/2019
Eesti
I love it!
Olen sellisest abimehest alati unistanud, kes spiraliseerib, lõikab, hakib, vispeldab, purustab. Ent minu suureks üllatuseks on kõik need omadused mõnusalt kompaktseks kokku pandud. See tähendab ta ei võta koduses majapidamises üldse palju ruumi ja on ääretult mugav kasutada. Kasutan seda absoluutselt iga toidu valmistamise juures- borš, majonees, jäätis, koogid, ahjuvormid, suvikõrviisanuudlid, smuutid, püreesupid. Ühesõnaga super!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix
KaiKod
19/07/2019
Eesti
Väga soe soovitus!
Suurepärane väike ja samal ajal võimas abiline köögis! Ma olen pikalt otsinud seadet millega saaks suvikõrvitsast kiiresti ja mugavalt nuudleid teha ning ProMix on selleks ideaalne! Samuti köögiviljade riivimine, püreestamine ja smuutide tegemine on nii lihtne ja kiire! Kuna seadme ja erinevate lisade puhastamine on samuti väga lihtne, siis vahetasin oma blenderi püsivalt ProMixi vastu välja. :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix