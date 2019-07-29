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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionProMix saumikser

HR2651/90

4.5

| (163) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

1 auhind

Sega, pane kaas peale ja ongi valmis!

Uus ProMix Viva kollektsiooni saumikser ning selle mitmesugused lisatarvikud aitavad teil luua lõputul hulgal maitsvaid suupisteid ja eineid.

Kuva kõik eelised

Lihtsalt segage oma lemmikmaitsed kokku ja nautige neid liikvel olles.

Sega, pane kaas peale ja ongi valmis!

  • 800 W segamisvõimsus

  • Kiirjuhistega SpeedTouch

  • Kaasavõetav joogipudel, supitass

  • Kerge puhastada

Võimas 800 W mootor suurepäraste tulemuste jaoks

Võimas 800 W mootor suurepäraste tulemuste jaoks

Meie võimas ja vastupidav 800 W mootor võimaldab teil valmistada tervislikke ja koduseid lemmiktoite kõigest minutitega.

ProMix-tehnoloogia tagab kiire ja ühtlasema segu

ProMix-tehnoloogia tagab kiire ja ühtlasema segu

Philips tegi ProMixi arendamisel koostööd Stuttgarti ülikooliga, et tagada kiirem ja ühtlasem segamine. Selle ainulaadne ja täiustatud tehnoloogia on paigutatud kolmnurksesse disaini, et pakkuda optimaalset toiduvoogu ja maksimaalset jõudlust. Nii on parimad tulemused tagatud igal korral.

SpeedTouchi tehnoloogia hõlpsaks võimsuse juhtimiseks

SpeedTouchi tehnoloogia hõlpsaks võimsuse juhtimiseks

Kas soovite segamiseks rohkem võimsust? Lihtsalt pigistage turbofunktsiooni nuppu. Selle intuitiivselt muutuv kiirus lubab teil suurendada kiirust ilma sätteid muutmata. Alustage aeglaselt, et vältida pritsimist, ja seejärel pigistage kõvemini, kuni saavutate soovitud kiiruse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-1679547

Arvustused

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4.5

5-st

163

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

29/07/2019

Eesti

Eesti

Super, lihtsalt super!

Salatid, wokid , supid, you name it- said täiesti uue visuaali. Nii lihtne ja mugav kasutada ja puhastada. Köögikombain on yesterday, see saumikser on asendamatu köögis. Spiraliseerija on ideaalne abimees kui on vaja lapsi juurvilju sööma saada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProMix-saumikser Viva Collection HR2656/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProMix-saumikser Viva Collection HR2656/90

23/07/2019

Eesti

Eesti

I love it!

Olen sellisest abimehest alati unistanud, kes spiraliseerib, lõikab, hakib, vispeldab, purustab. Ent minu suureks üllatuseks on kõik need omadused mõnusalt kompaktseks kokku pandud. See tähendab ta ei võta koduses majapidamises üldse palju ruumi ja on ääretult mugav kasutada. Kasutan seda absoluutselt iga toidu valmistamise juures- borš, majonees, jäätis, koogid, ahjuvormid, suvikõrviisanuudlid, smuutid, püreesupid. Ühesõnaga super!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix

19/07/2019

Eesti

Eesti

Väga soe soovitus!

Suurepärane väike ja samal ajal võimas abiline köögis! Ma olen pikalt otsinud seadet millega saaks suvikõrvitsast kiiresti ja mugavalt nuudleid teha ning ProMix on selleks ideaalne! Samuti köögiviljade riivimine, püreestamine ja smuutide tegemine on nii lihtne ja kiire! Kuna seadme ja erinevate lisade puhastamine on samuti väga lihtne, siis vahetasin oma blenderi püsivalt ProMixi vastu välja. :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Saumikser Viva Collection HR2657/90 ProMix

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.