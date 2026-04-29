10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toidu ettevalmistamine
Kõik seeriad
Viva Collection ProMix saumikser
Tootmine lõpetatud
Tugi
HR2651/90
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
EU Declaration of Conformity - English (US)
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata