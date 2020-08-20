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  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7638/80

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kompaktselt mitmekesine

See Philipsi köögikombain on ruumi ja aega säästev multifunktsionaalne vastus kõigile teie nõudmistele köögis. Ühe seadmega saate teha rohkem kui 25 toimingut murdosaga ajast, mis selleks tavaliselt kuluks.

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Pisike hoiusüsteem ja 7 tarvikut

Kompaktselt mitmekesine

7 tarvikut täidavad kergesti üle 30 funktsiooni

Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks. Roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks. Kaks metallist ketast keskmise ja peene riivimise ning sõmerdamise jaoks. Purunemiskindel 1,5 liitrine kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks. Tsitruspress tsitruselistest mahla pressimiseks. Lisaks vispel vahustamiseks, kloppimiseks ja vedelama taina segamiseks.

Kõik tarvikud võib kompaktseks hoiustamiseks nõusse sobitada.

Microstore-hoiustussüsteem võimaldab kõik tarvikud lihtsalt ja kompaktselt nõusse hoiustada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хорошая рабочая лошадка

Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.

Positiivsed omadused

Очень качественный и надёжный аппарат.

Negatiivsed omadused

Ничего.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7638/80 Кухонний комбайн

Kasutamise kuupäev 2018-08-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7638/80 Кухонний комбайн

Kasutamise kuupäev 2018-08-20

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Pomocník

Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk

Positiivsed omadused

lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný

Negatiivsed omadused

ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7638/80 Kuchyňský robot

Kasutamise kuupäev 2020-04-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7638/80 Kuchyňský robot

Kasutamise kuupäev 2020-04-05

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.