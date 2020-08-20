30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kompaktselt mitmekesine
See Philipsi köögikombain on ruumi ja aega säästev multifunktsionaalne vastus kõigile teie nõudmistele köögis. Ühe seadmega saate teha rohkem kui 25 toimingut murdosaga ajast, mis selleks tavaliselt kuluks.
Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks. Roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks. Kaks metallist ketast keskmise ja peene riivimise ning sõmerdamise jaoks. Purunemiskindel 1,5 liitrine kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks. Tsitruspress tsitruselistest mahla pressimiseks. Lisaks vispel vahustamiseks, kloppimiseks ja vedelama taina segamiseks.
Microstore-hoiustussüsteem võimaldab kõik tarvikud lihtsalt ja kompaktselt nõusse hoiustada.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.
Positiivsed omadused
Очень качественный и надёжный аппарат.
Negatiivsed omadused
Ничего.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7638/80 Кухонний комбайн
Kasutamise kuupäev 2018-08-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7638/80 Кухонний комбайн
Kasutamise kuupäev 2018-08-20
ganyč
05/04/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Pomocník
Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk
Positiivsed omadused
lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný
Negatiivsed omadused
ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7638/80 Kuchyňský robot
Kasutamise kuupäev 2020-04-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7638/80 Kuchyňský robot
Kasutamise kuupäev 2020-04-05