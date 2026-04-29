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Köögikombain

HR7638/80

Köögikombain

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 3.1 MB
  • 13 March 2026

See Philipsi köögikombain on ruumi ja aega säästev multifunktsionaalne vastus kõigile teie nõudmistele köögis. Ühe seadmega saate teha rohkem kui 25 toimingut murdosaga ajast, mis selleks tavaliselt kuluks.

  • PDF fail
  • 19 October 2026

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