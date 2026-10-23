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Ühtlane ja õrn raseerimine
Head Shaver Pro asenduspeadel on iseterituvad 36 ComfortCut lõiketera, mis on valmistatud Rootsi terasest. Vahetage need iga 6 kuu järel, et taastada raseerija 100% jõudlus. HS740 pead sobivad mudelitele HS5980, HS7980 ja HS9980.
Originaalsed Philips lõiketerad
Sobib mudelitele HS5980, HS7980 ja HS9980
ComfortCuti lõiketerad
Korrosioonikindel raseerimissüsteem
Philips Head Shaver Pro raseerib nahalähedaselt ja ei ärrita nahka. Ideaalne seade inimestele, kes soovivad tunda end hästi, enesekindlana ja kes soovivad end täielikult väljendada.
See Philipsi pardel tagab nahalähedase ja ühtlase raseerimistulemuse. Pardli 36 ComfortCut lõiketera lõikavad iga karva õigelt kõrguselt, et tagada nahalähedane ja ühtlane tulemus.
Philips Head Shaver Pro lõiketerad on valmistatud kirurgilise kvaliteediga Rootsi terasest, mis on korrosioonikindel ja nahasõbralik.
4.8
5-st
157
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Nufik
23/10/2026
Eesti
Kinnitatud ostja
Kiilaspeade lemmik :D
Üllatavalt hea masin. Hästi terav. Lõige käib kergelt ja kiiresti. Hea ost oli
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-10-17
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-10-17
Jaaguonu
13/09/2026
Eesti
Soovitan....
Väga hea masin! Teeb täpselt seda mida vaja, ilusti siledaks ja puhtaks. 20+ a olen ajanud juukseid maha erinevate aparaatidega aga see masin on väga mugav kasutada ja lihtne puhastada. Soovitan 👍
Positiivsed omadused
Täpselt see mis peab
Negatiivsed omadused
Hetkel ei ole tuvastanud.
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-09-12
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-09-12
Karms
11/05/2026
Eesti
Hea masin nulliga ajamiseks
Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-02-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Kasutamise kuupäev 2026-02-01
Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal.
Allikas: Euromonitor International Limited, jaemüügi kogus, keharaseerijate kategooria definitsiooni alusel, 2024. aasta andmete järgi, uuring toimus 2024. aasta oktoobris.