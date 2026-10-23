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HS740Asendusterad

HS740/15

4.8

| (157) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

Ühtlane ja õrn raseerimine

Head Shaver Pro asenduspeadel on iseterituvad 36 ComfortCut lõiketera, mis on valmistatud Rootsi terasest. Vahetage need iga 6 kuu järel, et taastada raseerija 100% jõudlus. HS740 pead sobivad mudelitele HS5980, HS7980 ja HS9980.

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Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias*

Ühtlane ja õrn raseerimine

  • Originaalsed Philips lõiketerad

  • Sobib mudelitele HS5980, HS7980 ja HS9980

  • ComfortCuti lõiketerad

  • Korrosioonikindel raseerimissüsteem

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias*

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias*

Philips Head Shaver Pro raseerib nahalähedaselt ja ei ärrita nahka. Ideaalne seade inimestele, kes soovivad tunda end hästi, enesekindlana ja kes soovivad end täielikult väljendada.

ComfortCuti lõiketerad tagavad sileda ja õrna raseerimistulemuse

ComfortCuti lõiketerad tagavad sileda ja õrna raseerimistulemuse

See Philipsi pardel tagab nahalähedase ja ühtlase raseerimistulemuse. Pardli 36 ComfortCut lõiketera lõikavad iga karva õigelt kõrguselt, et tagada nahalähedane ja ühtlane tulemus.

Korrosioonikindel raseerimissüsteem

Korrosioonikindel raseerimissüsteem

Philips Head Shaver Pro lõiketerad on valmistatud kirurgilise kvaliteediga Rootsi terasest, mis on korrosioonikindel ja nahasõbralik.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

157

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

23/10/2026

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Kiilaspeade lemmik :D

Üllatavalt hea masin. Hästi terav. Lõige käib kergelt ja kiiresti. Hea ost oli

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-10-17

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-10-17

13/09/2026

Eesti

Eesti

Soovitan....

Väga hea masin! Teeb täpselt seda mida vaja, ilusti siledaks ja puhtaks. 20+ a olen ajanud juukseid maha erinevate aparaatidega aga see masin on väga mugav kasutada ja lihtne puhastada. Soovitan 👍

Positiivsed omadused

Täpselt see mis peab

Negatiivsed omadused

Hetkel ei ole tuvastanud.

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-09-12

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-09-12

11/05/2026

Eesti

Eesti

Hea masin nulliga ajamiseks

Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-02-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Kasutamise kuupäev 2026-02-01

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaemüügi kogus, keharaseerijate kategooria definitsiooni alusel, 2024. aasta andmete järgi, uuring toimus 2024. aasta oktoobris.