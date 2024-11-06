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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
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  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit

2000 seeriaÕhuniisutaja

HU2718/10

4.7

| (100) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Hingates tunnete erinevust

Philipsi õhuniisutaja seeria 2000 niisutab kuiva keskkonda vaikselt ja hügieeniliselt, tagades mugavalt tervisliku õhu. NanoCloudi aurustamistehnoloogia levitab 99% vähem baktereid kui ultraheliniisuti*.

Kuva kõik eelised

Niisutab kuiva õhku ja reguleerib end automaatselt

Hingates tunnete erinevust

  • Niisutab kuni 32 m² ruumi

  • 200 ml/h niisutamise määr

  • Kuni 99% vähem baktereid

  • Automaatsed niiskusseaded

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)

Tõhus ruumides kuni 32 m² (3)

Tõhus ruumides kuni 32 m² (3)

3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 200 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 32 m² suurust ruumi. (2, 3)

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

100

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

06/11/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

05/11/2024

Lietuva

Lietuva

Žymiai mažiau dulkių, tylus

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

04/11/2024

Lietuva

Lietuva

Stilingas drėkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

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Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  2. (2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH

  3. (3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris

  4. (4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.

  6. (6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 130 ml/h.