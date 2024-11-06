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Hingates tunnete erinevust
Philipsi õhuniisutaja seeria 2000 niisutab kuiva keskkonda vaikselt ja hügieeniliselt, tagades mugavalt tervisliku õhu. NanoCloudi aurustamistehnoloogia levitab 99% vähem baktereid kui ultraheliniisuti*.
Niisutab kuni 32 m² ruumi
200 ml/h niisutamise määr
Kuni 99% vähem baktereid
Automaatsed niiskusseaded
Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)
3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 200 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 32 m² suurust ruumi. (2, 3)
360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.
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soovitab seda toodet
Vilnietė
06/11/2024
Lietuva
Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.
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See arvustus tehti tootele 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
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meskis2424
05/11/2024
Lietuva
Žymiai mažiau dulkių, tylus
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.
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Pele000
04/11/2024
Lietuva
Stilingas drėkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.
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(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH
(3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris
(4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 130 ml/h.