30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY3446/30
Ühildub seeriatega 2000 ja 3000
Karbis: 1 filter
Tööiga 6 kuud
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi seeriate 2000 ja 3000 õhuniisutajatele: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Õhuniisutaja mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
3.0
5-st
1
Arvustus
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Positiivsed omadused
Функцію виконує
Negatiivsed omadused
Чорніє фільтр
See arvustus tehti tootele Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
See arvustus tehti tootele Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
(2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.