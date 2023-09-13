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  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
  • Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000

Originaal asendusfilterNiisutusfilter

FY3446/30

3
| (1) Arvustus
Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000
Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)
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Ühilduvad tooted
2000 seeria

2000 seeria
Õhuniisutaja

HU2716/10

3000 seeria

3000 seeria
Õhuniisutaja

HU3916/10

3000 seeria

3000 seeria
Õhuniisutaja

HU3918/10

2000 seeria

2000 seeria
Õhuniisutaja

HU2718/10

NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalniisutusfilter seeriale 2/3000

  • Ühildub seeriatega 2000 ja 3000

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi seeria 2000 ja 3000 õhuniisutajatega

Ühildub Philipsi seeria 2000 ja 3000 õhuniisutajatega

Asendusfiltrid Philipsi seeriate 2000 ja 3000 õhuniisutajatele: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Õhuniisutaja mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Positiivsed omadused

Функцію виконує

Negatiivsed omadused

Чорніє фільтр

See arvustus tehti tootele Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

See arvustus tehti tootele Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Lahtiütlused

  1. (1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  2. (2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.