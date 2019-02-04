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Tootmine lõpetatud
Kerge hingata, rahulik magada
Täitke oma kodu meeldiva ja puhta õhuga. NanoCloud-tehnoloogia niisutab ilma valge tolmu või märgade plekkideta ja tagab kuni 99% vähem baktereid (1). Nutikad andurid ja ühtlane õhujaotus tagavad ideaalse niiskuse kogu toas.
Niisutab kuni 25 m² tuba
220 ml/h niisutusmäär
Kuni 99% vähem baktereid
Automaatsed niiskusseaded
Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)
360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.
Nutikas niiskusandur jälgib õhku ja kohandub automaatselt, et hoida õhuniiskust soovitud tasemel: 40%, 50% või 60%. Veetaseme hoiatus annab teile teada, millal paaki täita, ning õhuniisuti lülitub automaatselt välja, kui vesi otsa saab.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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4.3
5-st
445
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Madiken
04/02/2019
Eesti
Meie perre sobib see masin kui valatult.
Oleme nüüd mõned nädalad uut masinat kasutanud ja meie perre sobib see tõesti kui valatult. Masin on suhteliselt lollikindel - käib ülilihtsalt vett täis ja kokku, ülilihtsalt tööle, režiime on ühtaegu piisavalt vähe (lihtne valida) ja piisavalt palju (kõik, mis vaja, olemas). Mulle tekitab uute kodumasinate kasutusjuhendeis ja pultide kallal vusserdamine tavaliselt täiega stressi. No selle õhuniisutiga sellist probleemi küll polnud. Põhimõtteliselt tõstad kaane maha, valad paar klaasi vett sisse, paned kaane uuesti peale, vajutad nuppu ja masin hakkabki autorežiimil tööle. Kui vesi saab otsa, lülitab masin end välja. Kui on soov masinat korraks ja kiiresti kasutada, siis saab valida autorežiimi asemel kõrgema õhuniiskuse ja tugevama töö. Nii saab suhteliselt kuiva ruumi suhteliselt kiiresti hingamiseks meeldivaks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja
Pille
02/01/2019
Eesti
Vaikne, mugav kasda
Lihtne, loogiline ja mugav kasutada. Kahjuks siiski tekkib vähesel määral peenikest valget tolmu, aga plussid kaaluvad selle miinuse üles.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4813/10 Õhuniisutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4813/10 Õhuniisutaja
UkuM
28/12/2018
Eesti
Ilus ja lihtne kasutada
Kasutan magamistoas (15m2), kuhu sobib oma ilusa disaini ja kenade toonidega. Töötab suurepäraselt ja hoiab toas meeldiva niiskustaseme. Seade on vaikne ja sobib kõikide režiimidega imikule "white noise" tekitajaks, öö režiimi kasutamisel pole seadet linnamüras pea üldse kuulda ja und see ei sega. Seade on 24/7 sisselülitatud ja veepaaki tuleb täita 1-2 korda 24h jooksul.
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See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH
(3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris
(4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 150 ml/h.