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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Originaal asendusfilterNiisutusfilter

FY2401/30

4.8

| (35) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Originaalniisutusfilter seeriale 2000

Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)

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NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalniisutusfilter seeriale 2000

  • NanoCloud tehnoloogia

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajatele: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Õhuniisutaja mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

35

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

4
2

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Positiivsed omadused

Довгий строк служби та легкий догляд

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Kasutamise kuupäev 2021-12-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Kasutamise kuupäev 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Positiivsed omadused

Завжи є в наявності

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Kasutamise kuupäev 2021-10-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Kasutamise kuupäev 2021-10-26

26/04/2022

Україна

Україна

Чудовий фільтр

Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  2. (2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.