Piisav veeimavus ja aurutumisjõudlus

See 30 mm paksune kärgfilter on valmistatud PET-materjalist ja sellel on 12-kihiline meekärje struktuur. 15662 ruutsentimeetrit lahtivolditud pinda tagab piisava vee imamis- ja aurustumisjõudluse.