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Originaalniisutusfilter seeriale 2000
Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)
NanoCloud tehnoloogia
Karbis: 1 filter
Tööiga 6 kuud
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajatele: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Õhuniisutaja mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
4.8
5-st
35
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Zlata98
29/04/2022
Україна
Kampaania osa
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Positiivsed omadused
Довгий строк служби та легкий догляд
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Kasutamise kuupäev 2021-12-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Kasutamise kuupäev 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Kampaania osa
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Positiivsed omadused
Завжи є в наявності
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Kasutamise kuupäev 2021-10-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Kasutamise kuupäev 2021-10-26
Uliana07
26/04/2022
Україна
Kampaania osa
Чудовий фільтр
Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
(1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
(2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.