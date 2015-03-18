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Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare FlexCare PlatinumLaetav hambahari

HX9182/10

4.9

| (37) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Erakordne puhtus ka hammaste vahel

Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Maailmas hambaravispetsialistide poolt enim soovitatud Sonic-tehnoloogiaga hambaharjade kaubamärk1

Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu*

Erakordne puhtus ka hammaste vahel

  • Kolm režiimi, kolm tugevust

  • Kaks harjapead

  • Surveanduriga

  • Hambaharjapeade UV-puhasti

Kohandage režiimi ja tugevust vastavalt enda vajadusele

Kohandage režiimi ja tugevust vastavalt enda vajadusele

FlexCare Platinum võimaldab valida kolme puhastusrežiimi — puhas, valge või igemehooldus — ja kolme tugevusseade — madal, keskmine või kõrge — vahel, et luua just teie eelistustele ideaalselt vastav harjamiselamus.

On kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist kahe nädalaga

On kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist kahe nädalaga

Spetsiaalse igemehooldusrežiimi abil, mis tagab igemete veritsuse ja põletiku vähendamisele suunatud puhastuse, on FlexCare Platinumi puhul kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

Uus InterCare harjapea pakub hambavahede täiustatud puhastust

Uus InterCare harjapea pakub hambavahede täiustatud puhastust

Meie uus InterCare harjapea, millel on eriti pikad harjased puhastamiseks sügavalt hammaste vahelt ja piki igemeserva, kasutab katu eemaldamiseks ja hammaste poleerimiseks täiustatud puhastustehnoloogiat ning sel on ka meeldetuletusharjased, mille värv muutub sinisest valgeks, kui on aeg harjapea välja vahetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

37

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/03/2015

Latvija

Latvija

Super produkts!!!

Ja nebūtu iegādājies šo produktu, nebūtu zinājis cik šī zobu birste ir lieliska. Pēc katras tīrīšanas reizes - sajūta kā pēc higienista apmeklejuma, zobi tīri, bez aplikuma!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

28/05/2018

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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  1. Uuring 

  1. Võrreldes ainult käsi-hambaharjaga harjamisega

  2. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis