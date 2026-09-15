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Tootmine lõpetatud
Tugi
HX9182/10
Tootmine lõpetatud
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Mida näitavad minu Sonicare'i hambaharja aku olekutuled?
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Kas Sonicare’i laadijat saab ka teiste hambaharjadega kasutada?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Minu harjapead on raske kinnitada või eemaldada.
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Mu Sonicare'i hambahari ei lae
Ma ei saa hambaharja Sonicare’i rakendusega ühendada
Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
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