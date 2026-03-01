NA110/00
Kõik maitsenüansid ilma vaevata
Väljast krõbe, seest õrn. Ainulaadne RapidAiri tehnoloogia säästab nii aega kui ka energiat, tegemata maitses järeleandmisi. Valige lihtsalt aeg ja temperatuur ning vähem kui 15 minuti pärast saate nautida maitsvaid tervislikke kõrvalroogi ja suupisteid.Vaadake kõiki eeliseid
Nüüd on teil võimalik teha maitsvaid toite ilma süüd tundmata, sest tervislike toitude valmistamiseks ei pea peaaegu üldse õli lisama, kuid toidu maitset see ei mõjuta.
Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Reguleerige 12 erineva küpsetusviisi jaoks hõlpsalt aega ja temperatuuri, sealhulgas on võimalik kasutada kiire ülessoojendamise, sulatamise ja veetustamise funktsioone.
Avastage Airfryeri jaoks mõeldud tuhandeid tasuta retsepte ja spetsiifilisi seadistusi. 93% kasutajatest leiavad, et HomeID rakendus muudab küpsetamise lihtsamaks.**
Puhastamisel säästate aega mittenakkuva StarPlate’i ja panni kasutamise abil, mida saab nõudepesumasinas pesta.
Kompaktne disain sobib ideaalselt igasse kööki, olgu see suur või väike. Mahutab kuni 400 g friikartuleid, 4 kanakoiba või 400 g köögivilju 3,2-liitrisesse panni.
Ahju kasutamise asemel Philips Airfryeriga küpsetamine võimaldab valmistada toitu kuni 50% kiiremini ja säästa kuni 70% energiat.***
Väljastpoolt krõbe ja seestpoolt õrn ning vähese õliga või üldse ilma õlita. RapidAiri tehnoloogia ja ainulaadne meritähedisain tagavad täiusliku õhuvoolu igal korral kiire ning maitsva roa valmistamiseks.
Päritoluriik
Tehnilised andmed
Üldised andmed
Kaal ja mõõtmed
Kestvus
