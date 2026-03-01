  • 30-päevane tagastusõigus

    1000 seeria Airfryer 1000 seeria 3,2 l

    NA110/00

    Kõik maitsenüansid ilma vaevata

    Väljast krõbe, seest õrn. Ainulaadne RapidAiri tehnoloogia säästab nii aega kui ka energiat, tegemata maitses järeleandmisi. Valige lihtsalt aeg ja temperatuur ning vähem kui 15 minuti pärast saate nautida maitsvaid tervislikke kõrvalroogi ja suupisteid.

    1000 seeria Airfryer 1000 seeria 3,2 l

    Kõik maitsenüansid ilma vaevata

    • Lihtne kasutada
    • Aja ja energia säästmiseks
    • Vähem õli
    • Reguleeritav aeg ja temperatuur
    Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

    Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

    Nüüd on teil võimalik teha maitsvaid toite ilma süüd tundmata, sest tervislike toitude valmistamiseks ei pea peaaegu üldse õli lisama, kuid toidu maitset see ei mõjuta.

    12 küpsetusviisi ühes käepärases seadmes

    12 küpsetusviisi ühes käepärases seadmes

    Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Reguleerige 12 erineva küpsetusviisi jaoks hõlpsalt aega ja temperatuuri, sealhulgas on võimalik kasutada kiire ülessoojendamise, sulatamise ja veetustamise funktsioone.

    Teie Airfryeri jaoks kohandatud hõrgutavad retseptid meie HomeID rakenduses

    Teie Airfryeri jaoks kohandatud hõrgutavad retseptid meie HomeID rakenduses

    Avastage Airfryeri jaoks mõeldud tuhandeid tasuta retsepte ja spetsiifilisi seadistusi. 93% kasutajatest leiavad, et HomeID rakendus muudab küpsetamise lihtsamaks.**

    Kiire ja lihtne puhastada

    Kiire ja lihtne puhastada

    Puhastamisel säästate aega mittenakkuva StarPlate’i ja panni kasutamise abil, mida saab nõudepesumasinas pesta.

    3,2 l mahutavus lihtsate lisandite ja suupistete valmistamiseks

    3,2 l mahutavus lihtsate lisandite ja suupistete valmistamiseks

    Kompaktne disain sobib ideaalselt igasse kööki, olgu see suur või väike. Mahutab kuni 400 g friikartuleid, 4 kanakoiba või 400 g köögivilju 3,2-liitrisesse panni.

    Säästke aega ja vähendage elektriarveid

    Säästke aega ja vähendage elektriarveid

    Ahju kasutamise asemel Philips Airfryeriga küpsetamine võimaldab valmistada toitu kuni 50% kiiremini ja säästa kuni 70% energiat.***

    Maitsev ja krõbe tänu RapidAiri tehnoloogiale

    Maitsev ja krõbe tänu RapidAiri tehnoloogiale

    Väljastpoolt krõbe ja seestpoolt õrn ning vähese õliga või üldse ilma õlita. RapidAiri tehnoloogia ja ainulaadne meritähedisain tagavad täiusliku õhuvoolu igal korral kiire ning maitsva roa valmistamiseks.

    Tehnilisi andmeid

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      1300 W
      Pinge
      220 - 240 V
      Sagedus
      50–60 Hz
      Arv pakendis
      1
      Akuga toode
      Ei

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Plast
      Teisene materjal
      Metall
      Maht
      3,2 l
      Kuumuskindel
      Jah
      Libisemiskindel jalg
      Jah
      Läbipaistev kaas
      Ei
      Liides
      Analoogne
      Juhtme pikkus
      0,8 m
      Juhtmehoidik
      Jah
      Soojana hoidmise funktsioon
      Ei
      Programmid
      12
      Korvide arv
      1
      Eemaldatav korv
      Jah
      Taimer
      Jah
      Kaugjuhtimispult
      Ei
      Internetiühendus
      Ei
      Tehnoloogia
      Rapid Airi tehnoloogia
      Integreeritud sisse/välja lüliti
      Ei
      Automaatne väljalülitamine
      Jah
      Reguleeritav termostaat
      Jah
      Toite märgutuli
      Ei
      Jahedad käepidemed
      Jah
      Masinpestav
      Jah
      Temperatuurinäidik
      Ei
      Jahutusega korpus
      Jah
      Maksimaalne temperatuur (°C)
      200
      Seonduvad tarvikud 1
      2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
      Seonduvad tarvikud 2
      Küpsetamiskomplekt
      Seonduvad tarvikud 3
      Grillimiskomplekt
      Külgevõtmatu pinnakate
      Jah
      Garantii
      2
      Ühe või kahe korviga
      Ühe korviga
      Ühenduvus
      Ühenduseta

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      352 mm
      Toote laius
      257 mm
      Toote kõrgus
      273 mm
      Toote kaal
      2,85 kg
      Toote mõõtmed
      352 x 257 x 273 mm
      Pakendi pikkus
      320 mm
      Pakendi laius
      320 mm
      Pakendi kõrgus
      305 mm
      Pakendi kaal
      3,8 kg
      Pakendi mõõtmed
      320 x 320 x 305 mm

    • Kestvus

      Vutlar
      > 90% ringlussevõetud materjalidest
      Manuaalne
      100% ringlussevõetud paberist

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    • *Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
    • ** HomeID kasutajate seas korraldatud küsitlus, 6000 vastajat, 2021.
    • ***Keskmised protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kana- (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga.

