10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Küpsetamistarvikud
Kõik seeriad
Airfryeri tarvik Küpsetamiskomplekt
Uus
Tugi
NX1131/00
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Valmista oma lemmikretsepte küpsetuskomplektiga, mis on loodud spetsiaalselt Sinu Philipsi Airfryerile. Ideaalne kookide, leiva, vormiroogade, muffinite ja palju muu jaoks!
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata