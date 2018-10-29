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  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Toote lähivõte
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  • Alternatiivne tootefoto
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Uus

Airfryeri tarvikKüpsetamiskomplekt

NX1131/00

Airfryeri küpsetuskomplekt

Valmista oma lemmikretsepte küpsetuskomplektiga, mis on loodud spetsiaalselt Sinu Philipsi Airfryerile. Ideaalne kookide, leiva, vormiroogade, muffinite ja palju muu jaoks!

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Ühilduvad tooted

Philipsi Airfryer 5000 auru ja siiniga

Philipsi Airfryer 5000 auru ja siiniga
Airfryers

NA547/07

3000 seeria

3000 seeria
Airfryer 7.2L

NA342/00

1000 seeria

1000 seeria
Airfryer 1000 seeria 6.2L

NA130/00

2000 seeria

2000 seeria
Airfryer 2000 seeria 6.2L (hõbedane)

NA231/00

Tarvikud Sinu Airfryerile

Airfryeri küpsetuskomplekt

  • Ideaalne nii küpsetamiseks kui toiduvalmistamiseks

  • Sisaldab 9 muffinivormikut

  • Masinpestav

  • PFAS-vaba keraamiline kate

  • Juhised ja tugi tasuta HomeID rakendusega

Ideaalne nii küpsetamiseks kui ka toiduvalmistamiseks

Ideaalne nii küpsetamiseks kui ka toiduvalmistamiseks

Avasta hõlpsalt uusi viise oma Airfryeri kasutamiseks Philipsi küpsetuskomplektiga, mis sobib ideaalselt magustoiduks ja mitmesugusteks soolasteks roogadeks.

9 silikoonist muffinivormid mitmesugusteks roogadeks

9 silikoonist muffinivormid mitmesugusteks roogadeks

Lõhnatud silikoonist valmistatud stiilsed muffinivormid muudavad küpsetamise, nautimise ja taaskasutamise alati lihtsaks.

PFAS-vaba keraamiline kate

PFAS-vaba keraamiline kate

Meie uue põlvkonna kate on PFAS-vaba*: mittenakkuv, vastupidav, kriimustuskindel ja hõlpsasti puhastatav.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Toiduvalmistamise/toiduettevalmistuse pinnad, valmistatud ilma PFAS-ita

  2. Kõik [x] tootekoodis on muutujad.