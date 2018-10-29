30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
NX1131/00
Airfryeri küpsetuskomplekt
Valmista oma lemmikretsepte küpsetuskomplektiga, mis on loodud spetsiaalselt Sinu Philipsi Airfryerile. Ideaalne kookide, leiva, vormiroogade, muffinite ja palju muu jaoks!
Ideaalne nii küpsetamiseks kui toiduvalmistamiseks
Sisaldab 9 muffinivormikut
Masinpestav
PFAS-vaba keraamiline kate
Juhised ja tugi tasuta HomeID rakendusega
Avasta hõlpsalt uusi viise oma Airfryeri kasutamiseks Philipsi küpsetuskomplektiga, mis sobib ideaalselt magustoiduks ja mitmesugusteks soolasteks roogadeks.
Lõhnatud silikoonist valmistatud stiilsed muffinivormid muudavad küpsetamise, nautimise ja taaskasutamise alati lihtsaks.
Meie uue põlvkonna kate on PFAS-vaba*: mittenakkuv, vastupidav, kriimustuskindel ja hõlpsasti puhastatav.
Arvustused
Toiduvalmistamise/toiduettevalmistuse pinnad, valmistatud ilma PFAS-ita
Kõik [x] tootekoodis on muutujad.