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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Üksiktootefoto
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Pet SeriesAutomaatse jooginõu filtrid

PAW0010/01

3.4

| (5) Auhinnad

Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.

Meie filtrid tagavad alati puhta ja värske joogivee. Aktiivsöest valmistatud filter tagab, et Sinu kass jääb hästi hüdreerituks puhtaima veega.

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Ühilduvad tooted

Pet Series

Pet Series
Veejootur

PAW3210/02

Hellitage oma lemmiklooma. Iga päev.

Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.

  • Puhas voolav vesi

  • Mitmekihiline filtreerimissüsteem

  • Lihtne kasutada

  • Ohutu teie kodule

Veejooturi filtrid

Veejooturi filtrid

Tutvustame meie täiustatud filtrit, mis on kohandatud Philips Pet Series veejooturile ja tagab, et teie kass püsib hüdreerituna ja tervena

Mitmekihiline filtreerimine

Mitmekihiline filtreerimine

Aktiivsöe tehnoloogia tagab Sinu karvase sõbra jaoks värske ja puhta vee

Optimaalne värskus

Optimaalne värskus

Kassi vee värskena hoidmiseks on oluline filtreid regulaarselt vahetada. Optimaalse värskuse ja puhtuse säilitamiseks soovitame neid vahetada iga 30 päeva tagant

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.4

5-st

5

Auhinnad

4
3
2

27/09/2025

Polska

Polska

Niezawodność dla kotka

Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

09/03/2026

Magyarország

Magyarország

Tiszta víz a cicának

Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel

See arvustus tehti tootele Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

See arvustus tehti tootele Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Philipsi töötaja

Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl

[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Kasutamise kuupäev 2025-01-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Kasutamise kuupäev 2025-01-13

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.