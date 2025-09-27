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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
PAW0010/01
Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.
Meie filtrid tagavad alati puhta ja värske joogivee. Aktiivsöest valmistatud filter tagab, et Sinu kass jääb hästi hüdreerituks puhtaima veega.
Puhas voolav vesi
Mitmekihiline filtreerimissüsteem
Lihtne kasutada
Ohutu teie kodule
Tutvustame meie täiustatud filtrit, mis on kohandatud Philips Pet Series veejooturile ja tagab, et teie kass püsib hüdreerituna ja tervena
Aktiivsöe tehnoloogia tagab Sinu karvase sõbra jaoks värske ja puhta vee
Kassi vee värskena hoidmiseks on oluline filtreid regulaarselt vahetada. Optimaalse värskuse ja puhtuse säilitamiseks soovitame neid vahetada iga 30 päeva tagant
3.4
5-st
5
Auhinnad
Kacper B.
27/09/2025
Polska
Niezawodność dla kotka
Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Valika
09/03/2026
Magyarország
Tiszta víz a cicának
Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel
See arvustus tehti tootele Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
See arvustus tehti tootele Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Philipsi töötaja
Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl
[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.
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See arvustus tehti tootele Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Kasutamise kuupäev 2025-01-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Kasutamise kuupäev 2025-01-13