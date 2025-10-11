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  • Üksiktootefoto
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Üksiktootefoto
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVeejootur

PAW3210/02

4.4

| (58) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.

Seeria 3000 veejootur on kujundatud vurrusõbraliku kausiga teie kassi mugavuse huvides, et ta rõõmsalt hüdreerituna püsiks. Purskkaevul on mitmekihiline filtreerimissüsteem ja kergelt puhastatavad osad hoiavad hügieeni tasemel, mida teie kass eeldab.

Kuva kõik eelised

Hellitage neid. Alati.

Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.

  • Puhas voolav vesi

  • Mitmekihiline filtreerimissüsteem

  • Kerge puhastada

  • Ohutu teie kodule

Hüdreeritud ja rõõmsad kassid

Hüdreeritud ja rõõmsad kassid

Voolav vesi äratab nende metsiku loomuse ja julgustab neid rohkem vett jooma.

Värske ja puhas vesi

Värske ja puhas vesi

Meie mitmekihilisel filtreerimissüsteemil on aktiivsöefilter ja ioonivaheti, et hoida nende vesi värske ja puhtana.

Ohutu teie kodule

Ohutu teie kodule

Kui vesi voolab liiga aeglaselt, lülitub pump kahjustuste vältimiseks välja.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.4

5-st

58

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

11/10/2025

Latvija

Latvija

Philipsi töötaja

Vienmēr pieejams svaigs ūdens.

[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.

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17/08/2025

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Iegādājos iekārtu pirms pāris nedēļām. Gan saimnieks, gan kaķis ir priecīgs. Mūsu kaķis dzer diezgan daudz ūdens, un lielā tilpuma dēļ šī iekāra ir ideāla, lai kaķis mājās varētu palikt viens uz kādu ilgāku laiku.

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See arvustus tehti tootele Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

21/07/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus aparatas

Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.