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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Pakkuge oma kassile voolavat vett, nagu loodus on ette näinud.
Seeria 3000 veejootur on kujundatud vurrusõbraliku kausiga teie kassi mugavuse huvides, et ta rõõmsalt hüdreerituna püsiks. Purskkaevul on mitmekihiline filtreerimissüsteem ja kergelt puhastatavad osad hoiavad hügieeni tasemel, mida teie kass eeldab.
Puhas voolav vesi
Mitmekihiline filtreerimissüsteem
Kerge puhastada
Ohutu teie kodule
Voolav vesi äratab nende metsiku loomuse ja julgustab neid rohkem vett jooma.
Meie mitmekihilisel filtreerimissüsteemil on aktiivsöefilter ja ioonivaheti, et hoida nende vesi värske ja puhtana.
Kui vesi voolab liiga aeglaselt, lülitub pump kahjustuste vältimiseks välja.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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4.4
5-st
58
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Inta
11/10/2025
Latvija
Philipsi töötaja
Vienmēr pieejams svaigs ūdens.
[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.
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See arvustus tehti tootele Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
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See arvustus tehti tootele Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Linards
17/08/2025
Latvija
Lielisks produkts
Iegādājos iekārtu pirms pāris nedēļām. Gan saimnieks, gan kaķis ir priecīgs. Mūsu kaķis dzer diezgan daudz ūdens, un lielā tilpuma dēļ šī iekāra ir ideāla, lai kaķis mājās varētu palikt viens uz kādu ilgāku laiku.
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See arvustus tehti tootele Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
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See arvustus tehti tootele Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Edvinas
21/07/2025
Lietuva
Puikus aparatas
Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.
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See arvustus tehti tootele „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
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